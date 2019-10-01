حفل نهائي «السوبر بول» الأمريكية يجمع جنيفر لوبيز وشاكيرا لأول مرة

تستعد نجمتا البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا لإحياء حفل نهائي دوري مباريات "سوبر بول – Super Bowl" الأمريكية، في الثاني من فبراير المقبل، والمقرر إقامته بين شوطي المباراة داخل استاد "هارد روك" العالمي، ويعد هذا الحفل هو التعاون الأول بين النجمتين العالميتين، بحسب ما أعلنته شبكة قنوات "فوكس سبورتس" الأمريكية في تغريدة لها عبر "تويتر".

نشرت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز المشهورة بـ "جي لو"، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تجمعها بالمغنية الكولومبية شاكيرا، في إعلان رسمي عن الحفل، وعلقت "جي لو" قائلة : "سنشعل العالم"، بينما صرحت شاكيرا، الحاصلة على 3 جوائز جرامي بأن هذا الحفل هو الحلم الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية قائلة : "سنحيي حفل العمر".

وفوجئ محبي الثنائي العالمي بخبر الحفل، الذي أثار جدلًا واسعًا، معلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تشوقهم لرؤيتهم للمرة الأولى على المسرح معًا، وانهالت التعليقات المشجعة لهم على حساباتهم الرسمية، مطالبين إياهما بأن يشعلوا الحفل ويجعلوا منه حدثًا تاريخيًا.

وعلى جانب آخر، ترددت أنباء عن وجود مفاوضات في الوقت الحالي مع فريق عمل "لوبيز"؛ من أجل مشاركة النجم العالمي "بيتبول" كضيف خاص في هذا الحدث السنوي، بحسب موقع "TMZ".

يشار إلى أن دوري "سوبر بول" هي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام في بداية شهر فبراير بين الفريق الفائز من تصفيات "AFC" والفريق الفائز من تصفيات "NFC"، وهو أكبر حدث سنوي ينتظره سكان الولايات المتحدة الأمريكية وترصده عدسات وسائل الإعلام؛ حيث يعتبرها البعض عطلة رسمية وتسمى عطلة "أحد السوبر بول".

وتصنف "السوبر بول" الأمريكية في المرتبة الثانية للمناسبات، التي يستهلك فيها الكحول والمأكولات السريعة، بالإضافة إلى جلبها أرباحًا طائلة تصل إلى الملايين، ويأتي الجمهور من مدن ودول مختلفة لمشاهدتها، إلى جانب تكلفة سعر تذاكر دخول المباراة، حيث تتراوح أقل بطاقة دخول للمباراة ما بين 2000 إلى 2500 دولار أمريكي.