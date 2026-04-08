وادي دجلة يفوز على فاركو بثنائية ويؤمن صدارة مجموعة الهبوط

حقق فريق وادي دجلة فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في مجموعة الهبوط.

وافتتح هشام محمد التسجيل في الدقيقة 10، بعد تنفيذ جملة تكتيكية من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضيف سيف تقا الهدف الثاني في الدقيقة 22 إثر عرضية متقنة من حمزة حسن، أنهى بها اللقاء لصالح وادي دجلة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 34 نقطة في صدارة مجموعة الهبوط، بينما تجمد رصيد فاركو عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.