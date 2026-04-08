الجيش الأمريكي: مستعدون لاستئناف القتال إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية مستعدة ​لاستئناف القتال إذا لم تتوصل إيران إلى تسوية ‌عبر التفاوض، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى تصوير الحرب على أنها انتصار حاسم للولايات المتحدة على إيران.

وذكر ​كين في مؤتمر صحفي بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون): "نأمل أن ​تختار إيران السلام الدائم"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "وقف إطلاق النار هو مجرد هدنة، ⁠والقوات المشتركة مستعدة لاستئناف العمليات القتالية بنفس السرعة والدقة ​التي أظهرناها خلال الأيام الثمانية والثلاثين الماضية إذا صدرت لها ​الأوامر أو طلب منها ذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن ترامب أمس الثلاثاء وقف إطلاق النار في تحول مفاجئ عن تهديده بالقضاء على حضارة ​بأكملها ما لم يتم تنفيذ مطالبه.

وأعلنت طهران، التي أظهرت ​قدرتها على قطع إمدادات الطاقة من الخليج عن طريق السيطرة على المضيق، ‌النصر ⁠أيضا.

وقالت إنها تدخل المفاوضات بدون أي ثقة في المفاوضين الأمريكيين.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان: "مُني العدو، في حربه الظالمة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، بهزيمة ​تاريخية ساحقة ​لا يمكن إنكارها".