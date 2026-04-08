 نائب رئيس الزمالك: درسنا بلوزداد جيداً وهدفنا حسم موقعة الذهاب

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، عن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وأكد نصر، في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية، أن الزمالك كامل الجاهزية لخوض اللقاء، مشيرًا إلى توفير كل سبل الراحة للبعثة منذ وصولها إلى الجزائر، شاكراً مسؤولي شباب بلوزداد على حفاوة الاستقبال.

وأضاف أن المباراة ستشهد روح الأخوة والاحترام المتبادل بين الناديين، متمنياً أن يكون التنافس شريفًا داخل أرض الملعب.

وأشار نصر إلى متابعة الزمالك لمباراة شباب بلوزداد أمام المصري البورسعيدي، معربًا عن تقديره لأداء الفريق الجزائري، لكنه شدد على أن الأبيض جاهز بشكل كامل ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب.