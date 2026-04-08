وكالة فارس: توقف عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد هجوم إسرائيل على لبنان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".

وأضافت أنه "صباح اليوم، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".



وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس الماضي، على حد قوله.