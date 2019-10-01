استطلاع: أعمال المنزل تُجهد ثلث النساء وعُشر الرجال في ألمانيا

كشف استطلاع حديث للرأي، أن أكثر من ثلث النساء، اللاتي يعشن مع رجال في ألمانيا ولا يتلقين مساعدة في أعمال المنزل، مثقلات ومجهدات باستمرار أو كثيرا بسبب أعمال المنزل.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء، أن 37% من هؤلاء النساء ذكرن ذلك، بينما كانت النسبة بين من ذكروا ذلك من الرجال 10% فقط.

وفي المقابل، ذكر 6% فقط أنهم يدخلون في خلافات مع شركاء حياتهم بسبب توزيع أعباء المنزل.

وذكرت غالبية الذين شملهم الاستطلاع أنه نادرا ما تقع شجارات مع شركاء حياتهم بسبب توزيع الأعباء المنزلية (33%) أو لم تحدث مطلقا (61%).

ويرى ثلثا الذين شملهم الاستطلاع أن المهام المنزلية موزعة على نحو عادل بين الشركاء.

أجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مركز "ميني جوب" التابع لشركة تأمين المعاشات الألمانية "كنابشافت-بان-زيه".

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 5 حتى 14 يوليو الماضي، 1009 ألمانا فوق 18 عاما.