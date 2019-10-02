«بتروناس» الماليزية تعتزم طرح أسهم شركة «إنجين» التابعة لها في جنوب أفريقيا بالبورصة

تعتزم شركة النفط الماليزية "بتروناس" وشركاؤها في جنوب أفريقيا، تنظيم طرح عام أولي لأسهم شركة محطات الوقود المملوكة لهم في جنوب أفريقيا "إنجين" لتوفير التمويل اللازم لتحديث مصفاة النفط المملوكة لهذه الأطراف في مدينة دوربان الساحلية بجنوب أفريقيا وتوسيع شبكة محطات الوقود التابعة للشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إنه لم يتقرر بعد كمية الأسهم التي سيتم طرحها من الشركة التي تعتبر أكبر شركة لتجارة الوقود بالتجزئة في جنوب أفريقيا. ومن المحتمل طرح الأسهم في بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه مصفاة النفط المملوكة لشركة "إنجين" في جنوب أفريقيا التي تنتج 135 ألف برميل يوميا إلى تحديثها لتحسين جودة المنتجات بما يتفق مع المعايير البيئية الجديدة.

يذكر أن "بتروناس" الماليزية تمتلك 74% من أسهم "إنجين" في حين تمتلك مجموعة شركات بقيادة "فيمباني" الجنوب أفريقية الحصة الباقية.

وذكرت المصادر أن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يساعد "بتروناس" في تنظيم عملية الطرح.

كانت "إنجين" قد تأسست عام 1881 وتعمل حاليا في 7 دول أفريقية وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 40 مليار راند (6ر2 مليار دولار) . وبلغت إيراداتها خلال العام الماضي 5ر82 مليار راند وصافي أرباحها 8ر1 مليار راند.

وكانت "إنجين" قد استبدلت بمحطات الوقود المملوكة لها في 8 دول أفريقية حصة في شركة "فيفو إنيرجي" في وقت سابق من العام الحالي.