وفي المباراة الأخيرة من اليوم الأول بالجولة الثانية يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على جالاطا سراى فى ملعب تورك تيليكوم آرينا، حيث يدخل رفاق نيمار جونيور المباراة منتشيا بفوزهم العريض على الملكى فى الجولة الأولى فضلا عن تصدر الدورى الفرنسى بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أنجيه، فيما سيتسمك الفريق التركى بالحفاظ على آمال التأهل من مجموعة حديدة تعقدت أمورها بالنسبة لهم بعد التعادل فى الجولة الأولى أمام كلوب بروج.