السيتى يواصل نزهته.. وباريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على جالاطا سراى
تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا؛ حيث تقام 8 مباريات فى 6 دول مختلفة، على أن تكون البداية فى السابعة إلا 5 دقائق بلقائى ريال مدريد أمام كلوب بروج البلجيكى فى ملعب سنتياجو برنابيو وأتالانتا الإيطالى أمام شاختار دونتسيك الأوكرانى بملعب أتليتى أزورى.
ويسعى ريال مدريد لتدارك الهزيمة الثقيلة فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بثلاثة أهداف نظيفة؛ حيث تحاول كتيبة المدرب زين الدين زيدان التى حققت اللقب 3 مرات متتالية لاستعادة هيبتها الأوروبية خاصة بعد الصحوة فى بطولة الدورى الإسبانى بالفوز على إشبيلية وأوساسونا والتعادل مع أتليتكو مدريد سلبيا على ملعب واندا ميترو بوليتانو.
أما فريق كلوب بروج فيسعى بقيادة نجمه بيرسى تاو للدخول فى الصراع على حجز إحدى بطاقتى التأهل من المجموعة حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكى، خاصة بعد تعادله فى الجولة الأولى أمام جالاطا سراى التركى.
وفى ثانى لقاءات الجولة الثانية يتقابل الجريحان أتالانتا أمام شاختار دونتسيك؛ حيث خسر الأول برباعية نظيفة أمام دينامو زغرب الكرواتى فى الجولة الأولى، فيما خسر الفريق الأوكرانى بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتى الإنجليزى بالجولة ذاتها، ليبدأ الصراع للبقاء على أمل التأهل مبكرا فى تلك المجموعة.
وفى التاسعة مساء تنطلق 6 مباريات دفعة واحدة؛ حيث يواجه ريد ستار الصربى على ملعبه ووسط جماهيره فريق أولمبياكوس اليونانى، فيدخل الأخير المباراة منتشيا بتعادله بهدفين أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزى فى الجولة الأولى بعد تأخره بفارق هدفين، فيما يسعى صاحب الأرض لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى ظل هزيمته أمام بايرن ميونخ الألمانى بثلاثية نظيفة على ملعب آليانز آرينا.
ويخوض يوفنتوس الإيطالى أولى مبارياته على ملعبه بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم حينما يستضيف باير ليفركوزن الألمانى فى لقاء يديره الحكم الأسكتلندى ويليام كولوم، حيث يسعى كلا الفريقان لتدارك موقفهما سريعا فى المجموعة، حيث اكتفى البيانكونيرى بالتعادل بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى فى الجولة الأولى بعدما كان متقدما بهدفين دون رد، فيما خسر الفريق الألمانى بهدفين لهدف على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو الروسى.
ويواصل مانشستر سيتى نزهته فى مجموعته السهلة نظريا، حيث يستضيف فريق دينامو زغرب على ملعب الاتحاد، وذلك بعدما تمكن كلاهما من تحقيق الفوز فى الجولة الأولى، ليكون ذلك اللقاء هو الوحيد بين جميع مباريات اليوم بين فريقين تمكنا من الفوز فى الأسبوع الأول من دور المجموعات.
وتستمر الأنظار متوجه إلى إنجلترا، حيث تقام أبرز مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية على ملعب توتنهام الذى يستضيف بايرن ميونخ الألمانى متصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن توتنهام وأولمبياكوس، بينما يقبع ريد ستار في المركز الأخير.
وعلى ملعب لوكوموتيف موسكو ستاديوم يستضيف الفريق الروسى نظيره أتلتيكو مدريد، فى إطار سعيه للحفاظ على تصدره للمجموعة بعد فوزه فى الجولة الأولى، مستغلا تعادل الروخى بلانكوس أمام البيانكونيرى.
وفي المباراة الأخيرة من اليوم الأول بالجولة الثانية يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على جالاطا سراى فى ملعب تورك تيليكوم آرينا، حيث يدخل رفاق نيمار جونيور المباراة منتشيا بفوزهم العريض على الملكى فى الجولة الأولى فضلا عن تصدر الدورى الفرنسى بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أنجيه، فيما سيتسمك الفريق التركى بالحفاظ على آمال التأهل من مجموعة حديدة تعقدت أمورها بالنسبة لهم بعد التعادل فى الجولة الأولى أمام كلوب بروج.