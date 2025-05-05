الأمم المتحدة: التوترات بين الهند وباكستان وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إن التوترات بين الهند وباكستان وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وفي تصريحات للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة أعرب جوتيريش عن تقديره العميق وامتنانه لحكومتي وشعبي الهند وباكستان ومساهماتهم الكبيرة في عمل الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التابعة لها.

وشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المواجهات العسكرية التي قد تخرج عن نطاق السيطرة.

وتابع: "لذا يؤلمني أن أرى العلاقات تصل إلى نقطة الغليان. وأتفهم المشاعر التي أعقبت الهجوم الإرهابي المروع في باهالجام في 22 أبريل. وأدين مرة أخرى الهجوم وأقدم التعازي لأسر الضحايا".