أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن خطة للانتقال إلى "مرحلة جديدة" في قطاع غزة تهدف لإعادة المحتجزين و"إسقاط وحسم" حكم حركة "حماس" في القطاع، مشيراً إلى أن هذين الهدفين "مرتبطان ببعضهما البعض"، وسط دعوات أوروبية لـ"ضبط النفس" بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على عملية عسكرية موسعة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس": "لدينا خطة مرتبة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة وأعنف"، لافتاً إلى أن العملية "ستشمل هجوماً واسعاً، وتوجيه معظم سكان القطاع بهدف حمايتهم في منطقة خالية من (حماس)، ومواصلة الضربات الجوية، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيعيد الصيغة التي نفذناها في رفح أيضاً في مناطق إضافية في القطاع "، معتبراً أن "حماس أخطأت ولا تزال تخطئ في فهم مدى إصرارنا".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن قرار المجلس الوزاري الأمني يأتي بهدف "دحر" حركة "حماس" وإعادة المحتجزين، و"لن نتوانى، ولن ندخر أي جهد من أجل إعادتهم".

وأشار نتنياهو، إلى أن "هذه المرة لن تدخل قوات الجيش إلى مناطق ثم تخرج منها كما جرى في الماضي، بل إنها ستبقى فيها مع قوات الاحتياط".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيساعد أهل غزة في الحصول على بعض الطعام، مضيفاً أن "الناس يتضورون جوعاً"، وألقى باللوم على حركة "حماس".

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن "الكثير من الناس يجعلون الأمر مزرياً في غزة، حماس تجعل الوضع مستحيلاً لأنهم يأخذون كل شيء يتم إدخاله، ولكننا سنساعد أهل غزة، لأنه يتم معاملتهم بشكل سيء من قبل حماس"، على حد قوله.