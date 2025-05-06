أعلن أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار الحملات المكثفة التي تقوم بها الوزارة على جميع محطات تموين السيارات، مشيرا إلى أن العينات المسحوبة يتم إرسالها إلى المعامل المركزية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»: «بمجرد أن تخرج نتائج العينات سيتم عرضها على الرأي العام بكل شفافية».

ووصف الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين بأنها «حالات فردية»، مناشدًا المواطنين الذين يواجهون مشاكل بضرورة إبلاغ الوزارة باسم ومكان المحطة.

وأوضح: «لم يتم رصد أي شكوى رسمية لدينا في وزارة التموين بخصوص هذا الموضوع، آخر شكوى وردت كانت منذ شهر، وتم التعامل معها، وأظهرت نتائج المعامل المركزية أن العينة كانت مطابقة للمواصفات».

وجدد دعوته: «ننوه بأن أي مواطن يواجه مشكلة، عليه إبلاغنا باسم المحطة، وسنتحرك فورا».

وأشار إلى أن المحاضر المحررة شهريا حول جودة البنزين لا تتجاوز «10» محاضر من بين 700 محضر، مضيفا أن نتائج المعامل تؤكد مطابقة المنتج للمواصفات وعدم وجود مشاكل فيه.

ولفت إلى أن مشاكل تلف طرمبة البنزين؛ «مختلفة وكثيرة»؛ وليس شرطا أن يكون البنزين السبب.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة حول تلف «طرمبة البنزين» من قبل عدد من مالكي السيارات، وسط شائعات عن وجود بنزين «مغشوش» في بعض المحطات.