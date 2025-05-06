التموين ترد على شائعات البنزين المغشوش: نتائج العينات مطابقة للمواصفات ولم نرصد أي مخالفة

قال أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على جميع محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز؛ لمراقبة جودة المنتجات البترولية، وذلك عقب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن الوزارة تقوم بالفعل بمرور يومي على محطات تموين السيارات وأخذ عينات عشوائية، مضيفا أن: «نتائج العينات حتى الآن مطابقة للمواصفات، ولم يتم حتى الآن رصد أي مخالفة أو عينات غير مطابقة للمواصفات».

وأشار إلى توجيه وزير التموين لجميع مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة الرصد المستمر والعمل على مدار الساعة، موضحا أن وزارة التموين هي الجهة المختصة بالرقابة على تداول المنتجات البترولية في السوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.

وشدد أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا أنه: «لا توجد أي مخالفات؛ لكن الوزير وجه بتكثيف الحملات الرقابية».

وأوضح أن الوزارة تحرر شهريا ما يزيد على 700 محضر لمخالفات متنوعة تتعلق بتعبئة أسطوانات البوتاجاز من المصانع، أو محاضر بمستودعات المواد البترولية، أو البيع بأكثر من السعر الرسمي، أو تسرب المواد البترولية.

وأشار إلى إحالة المحاضر للنيابة المختصة على الفور، موضحا أن الإغلاق الفوري هو عقوبة الغش التجاري بمجرد إعلان نتيجة العينة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة حول تلف «طرمبة البنزين» من قبل عدد من مالكي السيارات، وسط شائعات عن وجود بنزين «مغشوش» في بعض المحطات.