«النواب» يعلنون دعمهم للرئيس والجيش والشرطة «وقوفا»

حسب الله: نحتاج حكومة «تطبطب على المواطن».. وأبو شقة: المجلس سن قوانين غير مسبوقة «كما وكيفا»

الشريف يدعو الحكومة إلى التعاون مع البرلمان لتحقيق طموحات الشعب



أعلن نواب البرلمان، فى أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، اليوم، دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة، والشرطة، «وقوفا»، وذلك استجابة لدعوة من رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بهاء أبو شقة.

يشار إلى أن أبو شقة، دعا النواب، فى كلمته بالجلسة، إلى الوقوف دعما للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، وهو ما قوبل بالموافقة من الحضور بالقاعة بعد عرض المقترح على النواب من جانب رئيس المجلس على عبدالعال.

وحيا أبو شقة، فى كلمته، مجلس النواب رئيسا ونوابا، على دوره الوطنى الذى قام به خلال تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر، قائلا: «سن المجلس قوانين غير مسبوقة عددا وكما وكيفا، وقوانين ما كانت وما جرأت مجالس نيابية سابقة أن تتصدى لها»، مضيفا أن البرلمان جاء بإرادة شعبية حرة عقب ثورة 30 يونيو، وكان نوابه صوت وضمير الشعب.

وأضاف أبو شقة: «أنه فى هذه الجلسة التاريخية اليوم نوجه فيها لمن هو فى الداخل والخارج، أن هذا البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى يعى جيدا المؤامرات، وحروب الجيل الرابع التى تتعرض لها الدولة بوسائل تستهدف إسقاط نظم ودول بلا طلقة واحدة والحروب بالوكالة ونشر الشائعات والفتن والمؤامرات والعملاء بالداخل والخارج».

وأكد: «أن هذه الحرب تعتمد فى أسلحتها على تكنولوجيا حديثه وأهمها السوشيال ميديا، ولابد أن نكون على استعداد لمواجهة هذه الحرب من خلال خبراء ومتخصصين وفنيين لنكون أمام خطة علمية ممنهجة لمواجهة هذه الأسلحة الحديثة».

وقال: «أنا كممثل لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أعلن أننا ندعم الدولة المصرية، وذلك لتاريخ حزب الوفد الذى يقترب من 100 عام فى مواقفه الثابتة ومبادئة الوطنية دائما والذى يقف إلى جوار الدولة المصرية وما فيها من مصلحة الوطن والمواطن».

من جهته، دعا وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، الحكومة، إلى التعاون الفعال مع البرلمان من أجل تحسين أوضاع المواطنين، مضيفا أن هيئة مكتب المجلس ستلتقى رؤساء اللجان النوعية، لبحث مستوى التعاون مع الحكومة، وتفعيل أدوات التواصل معها على أكمل وجه.

وتابع: «نأمل فى أن تشهد الأيام المقبلة تعاونا مثمرا وبشكل أفضل من أجل الصالح العام، مشددا على أن نواب الشعب يؤكدون ثقتهم الكاملة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لقيادة هذا الوطن، مؤكدا أن هذا التأييد لم يأت من فراغ ولكن من خلال الإنجازات.

ووجه الشريف تحية إجلال وتقدير إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وأرواح شهدائهما.

وقال الشريف «موجها حديثه إلى مجلس النواب»: إن هناك الكثير من التشريعات التى يجب إنجازها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ويجب أن يكون كل همها هو المواطن البسيط، كما يجب أن تتعاون الحكومة مع المجلس لرفع مستوى هذا الشعب العظيم، وأن يكون هناك تعاون مثمر يمس الصالح العام للمواطن، مشيدا بأداء المجلس خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

ومن جانبه، حيا وكيل المجلس سليمان وهدان، القوات المسلحة والشرطة، لدورهما المشهود فى حفظ الأمن والاستقرار.

ومن ناحيته، طالب المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، بمراجعة أداء الوزراء والمحافظين. وقال حسب الله فى كلمته: إن الأجهزة التنفيذية فى مصر، بحاجة إلى مراجعة دقيقة، خلال المرحلة الحالية، على مستوى الوزراء والمحافظين، موضحا أن هناك العديد من المسئولين التنفيذيين لم يقوموا بدورهم المنوط بهم حتى الآن، وهذا أمر غير مقبول فى ظل العمل والبناء الذى يتم فى مصر خلال المرحلة الأخيرة.

وأكد حسب الله، التقدير الكامل لكل العاملين بالأجهزة التنفيذية، لكن كنواب نرى أن عددا كبيرا من الوزراء لم يقوموا بدورهم حتى الآن، كحال عدد كبير من المحافظين، وبالتالى فإن المراجعة ضرورة مهمة خلال هذه المرحلة».

وتابع: «لابد أن تضع الحكومة، المواطن فى اعتبارها، فمصر بحاجة إلى حكومة تطبطب على المواطن، ومجلس يثور لانتزاع حقوقه»، مضيفا أن الشعب استطاع أن يفرز الجيد من الردىء، بشكل واضح خلال الفترة الماضية، فى مواجهة أعداء البلاد الذين حاولوا التشكيك فى مؤسسات الدولة، التى لا مجال للتشكيك فيها، والشعب أثبت بفطنته، ثقته فى القيادة السياسية والجيش المصرى، بخروجه يوم الجمعة الماضية».

واختم حسب الله قائلا: «ما قام به الرئيس السيسى، فى ٣ يوليو، لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، إنجاز كبير لايقارن بأى إنجاز، حيث حمى الشعب ضد جماعة كانت تريد تحولينا لضيوف على أرض الوطن».