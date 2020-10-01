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اليوم.. عرض الجزء العاشر من راجل وست ستات على MBC مصر2

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى

نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 2:14 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 2:14 ص

يبدأ في الحادية عشر من مساء اليوم الخميس عرض حلقات الجزء العاشر من سيت كوم "راجل وست ستات" على قناة MBC مصر 2.

يشهد الجزء العاشر من "راجل وست ستات"، عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى أبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.

وخلال الحلقات التي تحمل إسم "عودة رمزي" تتواصل المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة "عادل" أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وإبن عمه "رمزي" والتي تتصف في أغلبها بالغباء وسوء التقدير، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.


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