وفاة الأب الروحي للطائفة الإيزيدية بالعراق

توفي بابا شيخ الأب الروحي للطائفة الإيزيدية، في العراق والعالم اليوم الخميس، في أحد مستشفيات مدينة أربيل عن عمر ناهز 87 عامًا.



وقال ابنه عيدو بابا شيخ لوكالة الأنباء الألمانية إن وفاة بابا شيخ الأب الروحي للديانة الإيزيدية، ستترك فراغًا كبيرًا في المجتمع الإيزيدي خاصة في ظل الظروف الراهنة".



وبابا شيخ هو الاسم الديني لجميع من يستلم هذا المنصب، حيث أن اسمه خرتو حاجي إسماعيل.



وولد المرجع الديني الأعلى للإزيديين في العالم وعضو المجلس الروحاني الأعلى للإيزديين بابا شيخ، في قرية إيسفنة في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك الكردية، من عائلة دينية من الأب والجد، وأصبح المرجع الديني الأعلى لكافة الإيزيديين عام 1995.