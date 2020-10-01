تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة المصري أمام الزمالك في المباراة التي تُقام مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي وعبد الرحمن زين وأحمد شوشة وحسن علي

خط الوسط : عمر كمال عبد الواحد وفريد شوقي وإيزي إيميكا وعمرو موسى ومفتاح طقطق

خط الهجوم : محمود وادي

البدلاء : أحمد عبد الفتاح وأحمد جمعه وأحمد ياسر وحجاج عويس وأوستين أموتو ومصطفى سلامة " طيارة" ومحمد زكريا " شيكا" وإسلام عطية وزياد فرج

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء- محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

الهجوم: كابونجو كاسونجو