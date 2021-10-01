وردة يشارك في خسارة فريقه ضد جينت البلجيكي بثنائية

شارك عمرو وردة لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي، في خسارة فريقه بهدفين نظيفين على يد جينت البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك عمرو وردة منذ بداية اللقاء أساسيا ولعب حتى الدقيقة 78 حتى تم استبداله.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق طارق تيسودالي في مرماه وسفين كومس في الدقيقتين 28، و81 على التوالي.

وبهذه النتيجة احتل جينت البلجيكي المركز الثاني في ترتيب المجوعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بارتيزان بلجراد الصربي المتصدر.

فيما يتذيل أنورثوسيس فاماجوستا جدول ترتيب المجموعة الثانية بدون اي نقاط.