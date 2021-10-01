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فيديو.. نيللي كريم تفاجئ زوجها بعد خطة أعدتها منى الشاذلي

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 12:42 ص

فاجأت الفنانة نيللي كريم، زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بدخولها الاستوديو بشكل مفاجئ وصفه بـ"المفاجأة المذهلة"، وذلك خلال برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc".

وروت منى التفاصيل، قائلة إن نيللي وصلت الاستوديو بعد دخول هشام وشقيقه رامي عاشور للبلاتوه لتصوير الحلقة، وأخذت تتابع الحلقة من غرفة التحكم.

وبينما كان يغني رامي عاشور أغنية الجديدة "النار القايدة"، انسحبت منى وتوجهت لغرفة التحكم، فاقترحت مقدمة البرنامج على نيللي أن تشارك في حضور الحلقة، فوافقت نيللي وقالت: "ندخل على الأغنية أنا وإنتي".

وأكّدت الشاذلي أنّ هشام ورامي لم يكونا على علم بوجود نيللي من الأساس، فيما ظهرت عليهما علامات الذهول فور دخولها الاستوديو بشكل مفاجئ.

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