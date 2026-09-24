الدفاع المدني في غزة يناشد توفير المعدات اللازمة لصيانة مركباته قبل الشتاء

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، دول العالم والمنظمات الإنسانية والدولية فيها، العمل الجاد، والتدخل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الزيوت والإطارات (الكاوتشوك) والبطاريات اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات والآليات المختصة بالتدخلات الإنسانية.

وأشارت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى توقف عدد من مركباتها الإنسانية، والنقص الحاد في توفرها بالأسواق المحلية.

وقالت إن شح هذه المواد وعدم توفرها بالكميات المطلوبة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها، مما فاقم الصعوبات التي تواجهها طواقم الدفاع المدني، والحفاظ على جاهزية مركباتها وآلياتها المهنية، ويحد من قدرتها على الاستجابة السريعة للبلاغات والحوادث والقيام بواجبها الإنساني.

وشددت على أن مركبات المهنية تعمل منذ سنوات في ظروف بالغة الصعوبة، ما يتطلب توفير مستلزمات التشغيل والصيانة بشكل دائم، خاصة الزيوت والإطارات والبطاريات والوقود، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية لضمان استمرار عمل المركبات والآليات الميدانية.

ونوهت إلى أن نداءات الاستغاثة ترتفع خلال فصول الشتاء، ويزداد مستوى التدخلات الإنسانية.

وطالبت المديرية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل لتسهيل إدخال هذه الاحتياجات إلى قطاع غزة، بما يمكنها من تشغيل مركباتها، وتمكين طواقمها من مواصلة أداء مهامها في إنقاذ الأرواح والاستجابة للحوادث.