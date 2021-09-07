وزيرة الخارجية الألمانية تدافع عن موافقة برلين على تصدير أسلحة إلى السعودية

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن موافقة الحكومة الألمانية على تصدير معدات وذخيرة لطائرات قتالية إلى السعودية.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر :" لا توجد توريدات مباشرة للأسلحة من ألمانيا إلى السعودية، لاسيما في ظل حالة حقوق الإنسان المدمرة هناك وفي المنطقة".

في الوقت نفسه، قالت الوزيرة الألمانية إن بلادها جزء من مشاريع مشتركة طويلة الأمد في مجال الدفاع مع أقرب الشركاء الأوروبيين " ولا يمكننا أن نعرقل هذه المشاريع في الوقت الحالي" وأردفت :" بعض القرارات شديدة الصعوبة".

كانت حكومة الائتلاف الحاكم في ألمانيا برئاسة المستشار أولاف شولتس وافقت مؤخرا على توريد معدات وذخيرة لطائرات قتالية للسعودية بقيمة 36 مليون يورو وذلك في إطار برنامج مشترك مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. رغم الحظر واسع النطاق المفروض على تصدير أسلحة إلى المملكة.

بذلك تستخدم الحكومة الائتلافية في برلين لأول مرة منذ توليها الحكم القاعدة الاستثنائية في الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى السعودية.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى السعودية لأسباب منها مشاركة المملكة في حرب اليمن وبسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن الحكومة الألمانية استثنت من هذا الحظر المشاريع المشتركة مع دول شريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستخدمت هذا الاستثناء مرارا.

كان شولتس زار السعودية يوم السبت الماضي.