إسقاط عضوية 9 من النواب في ليبيا واستقالة 4 آخرين

أسقط مجلس النواب الليبي عضوية تسعة نواب، وقبل استقالة أربعة آخرين.

وتناولت وسائل إعلام محلية ليلة اليوم السبت قرارين لمجلس النواب يقضي الأول بقبول استقالة كل من النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، ووزيري الدفاع والاستثمار بذات الحكومة، حميد حومة، وعلي السعيدي.

وأسقط القرار الثاني عضوية عددا ممن شغلوا مناصب تنفيذية ودبلوماسية من النواب، وعلى رأسهم: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا، فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ونائبه والنائب السابق للسراج، علي القطراني، وسفير ليبيا لدى الجزائر، صالح همة، بالإضافة خمسة نواب آخرين.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد لوح خلال جلسة النواب السابقة في بنغازي قبل نحو أسبوع بأن المجلس سيشرع في إسقاط عضوية النواب المقاطعين للجلسات، وكذلك كل من شغل مناصب تنفيذية ودبلوماسية منهم.

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