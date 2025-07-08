8 قتلى و20 في عداد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال

قالت السلطات النيبالية، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 20 آخرون في أعقاب فيضانات شديدة ضربت نيبال بمنطقة جبال الهيمالايا.

وقال متحدث باسم الشرطة في العاصمة كاتماندو، إنه تم تحديد هوية بعض الضحايا من خلال الأشلاء التي تم انتشالها من منطقة الفيضانات.

ودمرت الفيضانات، جسرا مهما في قرية "راسواواجادي" بالقرب من الحدود مع الصين، مما تسبب في عرقلة الحركة على طريق رئيسي بين البلدين.

وقال مسئول من منطقة راسوا في شمال نيبال، إن مياه الفيضانات جرفت الجسر الذي يربط بين البلدين.

وفاض نهر بوتيكوشي، على ضفتيه بعد أيام من الأمطار الغزيرة، التي تعد جزءا من موسم الأمطار السنوية الذي يمتد في العادة من يونيو وحتى سبتمبر.

وفي حين أن الأمطار الموسمية مهمة للغاية للزراعة في جنوب آسيا، فهي كثيرا ما تتسبب في انهيارات أرضية وفيضانات وأضرار جسيمة للبنية التحتية.

وتواصل فرق الاستجابة للطوارئ جهود البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.