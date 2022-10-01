وزيرة الخزانة الأمريكية تجدد دعوتها لمزيد من الدعم لرعاية الأطفال لتعزيز الاقتصاد

جددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، دعوتها لتعزيز الإعانات الحكومية لرعاية الأطفال، وذلك في مؤتمر حول الفرص الاقتصادية للمرأة اليوم السبت ، وهي أولوية سياسية فشلت إدارة بايدن في الفوز بالموافقة عليها في الكونجرس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت: "أظهرت مجموعة واسعة من الأبحاث أن رعاية للأطفال تكون عالية الجودة وبأسعار معقولة وفى مرحلة ما قبل المدرسة المجانية تزيد من احتمال مشاركة الوالدين ، وخاصة الأمهات ، في القوى العاملة".

وتضمنت حزمة التشريعات الشاملة للرئيس جو بايدن التي تم الكشف عنها في عام 2021 والمعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" إعانات أكبر لرعاية الأطفال والتعليم المبكر مما تم تمويله من خلال مشروع القانون الذي تم تمريره في نهاية المطاف هذا العام في إطار "قانون الحد من التضخم".

وأشارت يلين إلى الفوائد الأوسع نطاقا لجلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وقالت وزيرة الخزانة إن حصة النساء المشاركات في القوى العاملة الأمريكية تضاعفت تقريبا من عام 1950 إلى عام 2000 ، عندما وصلت إلى 60%.

وأشارت إلى أن ذلك ساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن النسبة استقرت منذ ذلك الحين.

واستشهدت بأبحاث تقدر أن رفع معدل مشاركة المرأة إلى نفس معدل مشاركة الذكور (68%) من شأنه أن يرفع الناتج الاقتصادي بنسبة 5%.

وقالت يلين، وهي أول امرأة تتولى إدارة وزارة الخزانة، إن السياسات التي تهدف إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ستساعد أيضا. وأضافت: "هذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه الشيء المفيد اقتصاديا الذي يجب القيام به".