تشكيل لجنة عراقية للتحقيق في حادث انهيار مبنى وسط بغداد



أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط بغداد.



وقال الكاظمي، في "تغريدة" عبر حسابه بموقع "تويتر"، "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار كما وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة من الحكومات السابقة".



وأضاف أن الحادث: "يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد وإيقاف منح الإجازات العشوائية وقد واجهت بسببها انتقادات عدة".



وكان اللواء كاظم بوهان، مدير عام الدفاع المدني العراقي، صرح بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مدنيا من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تجاري بشكل مفاجئ وسط بغداد.



وقال بوهان، في تصريح صحفي، إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره صباح اليوم، وتم إنقاذ 13 منهم، حتى الآن، وتتواصل عملية البحث عن مزيد من الناجين.



وأضاف أن المبنى كان من أربعة طوابق، وقد انهار بشكل كامل.



وقال العميد جودت عبد الرحمن، مدير إعلام الدفاع المدني العراقي، إنه لا يوجد ضحايا حتى الآن، ولم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد.