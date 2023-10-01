أحمد سعد وروبي يحييان حفلا ضخما في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 18 أكتوبر المقبل

إقبال جماهيرى كبير على الحفل.. والنجمان يقدمان باقة متنوعة من أجمل الأغنيات



مفاجآت ضخمة واستعراضات مذهلة طوال الحفل.. ودويتوهات تجمع سعد وروبى معا لأول مرة





يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، حفلًا غنائيًّا ضخمًا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي سعد وروبي مع جمهورهما في حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكِ عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرها، كما تغني روبي روائعها "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبي "يا ليالي" التي تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرًا عددًا كبيرًا من الحفلات الهامة منها حفل غنائي للنجم اللبناني وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان في حفل فني كبير، ونجم الجيل تامر حسني في احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامي، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.