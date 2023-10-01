رئيس النواب يفتتح الجلسة الأولى بدور الانعقاد الرابع

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افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس، من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الأحد، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

كما سيتم عرض أي رسائل وصلت مجلس النواب، فضلا عن اعتذارات الأعضاء، فضلا عن دعوة الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.