السعودية تتوقع عجزا في ميزانية 2024 يبلغ 79 مليار ريال

تتوقع السعودية أن يبلغ عجز ميزانية العام المالي 2024 حوالي 79 مليار ريال، بما يمثل 9ر1% من الناتج المحلي.

وأعلنت وزارة المالية السعودية مساء السبت البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1172 مليار ريال (الدولار يساول 75ر3 ريال).

وقالت الوزارة في بيان، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 9ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المالي 2024.

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها "ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4ر4 %. وتوقع الوزير "انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".

وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 25ر1 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 17ر1 تريليون ريال في العام المالي 2024، ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 36ر1 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 25ر1 تريليون ريال في العام المالي 2024.