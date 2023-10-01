وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بالقاهرة

- حجازى: تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو الدور الأساسي للوزارة من أجل تقديم تعليم متميز



- إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة والانتماء



تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، بمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها ٦٠٣ طالبة، وعدد الفصول ١٦ فصلا.



حضر الدكتور رضا حجازى واللواء خالد عبد العال، طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد.



وأكد حجازي، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، ذاكرا أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.



ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب خلال العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.



- رسائل وزير التعليم للطالبات



ووجه الوزير، عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



وذكر أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كل الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.



وأشار الوزير إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، موجها الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.



وأوضح الوزير، أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، نفذت حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.



وأضاف أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.



ووجه الوزير، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.



وذكر الوزير، أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.



وطمأن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.



وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .



وأكد عبد العال أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.



- انتظام الدراسة بمدارس العاصمة



وأشار إلى انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٥٨١٣ مدرسة والتي تصم تضم ٦٠٩١٠ فصول منهم ٢٨٠٧ مدراس حكومية و٣٠٠٦ مدراس خاصة لاستيعاب أكثر من ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.



وأكد دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلا، مشيرا إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.



وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.



وأكد على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أية فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أية أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.



وأكد محافظ القاهرة أيضا على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.