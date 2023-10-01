رئيس وزراء التشيك يؤكد ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع سلوفاكيا بعد الانتخابات

أكد رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين بلاده وسلوفاكيا.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به فيالا اليوم الأحد، بعد فوز رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو وحزبه "إس إم إي أر- إس إس دي" الشعبوي (اتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية)، في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا.

وأضاف فيالا، أنه يأمل في أن تمضي محادثات ما بعد الانتخابات في براتيسلافا بسرعة وأن تؤدي إلى تشكيل حكومة جيدة، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وتابع أن التشيك وسلوفاكيا تربطهما علاقات تاريخية وقرب من بعضهما البعض وأيضا علاقات ودية.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو وحزبه "إس أم أي أر- إس إس دي" الشعبوي (اتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية)، فاز في الانتخابات البرلمانية بسلوفاكيا، على عكس ما أظهرته استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وأظهرت النتائج الأولية للجنة الانتخابات في براتيسلافا صباح اليوم الأحد، أنه بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حاز حزب "اس ام اي ار- اس اس دي" الشعبوي (اتجاه - الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية) على 23.3% من الأصوات.

ومن شأن هذه النتيجة أن تعطي لحزب فيكو التقدم على حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي، الذي لم يتم تمثيله في البرلمان من قبل. وجاء الحزب في المرتبة الثانية بنسبة 17%.

وكان حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي متقدما في استطلاعات الرأي لدى الخروج.

وقد بلغت نسبة المشاركة نحو 68%.

مع ذلك، ليس من السهل أن يشكل حزب فيكو ائتلافا بأغلبية كافية للسيطرة على البرلمان.

وكان رئيس الوزراء السابق فيكو، أعلن قبل الانتخابات أنه يريد وقف إرسال أسلحة لأوكرانيا، التي لا تحظى بشعبية لدى الناخبين.