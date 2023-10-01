إصابة 5 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجمات روسية على أجزاء مختلفة من أوكرانيا خلال الليل.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية المحلية في خيرسون أولكسندر تولوكونيكوف للصحفيين، اليوم الأحد، إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح عندما تعرضت قرية ستانيسلاف في منطقة خيرسون للقصف.

وأضاف تولوكونيكوف، أن شخصا واحدا لا يزال مفقودا تحت الأنقاض.

وقال تولوكونيكوف، إن الهجمات الجوية أدت إلى انقطاع جزئي للكهرباء في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون.

وفي مدينة أومان بمنطقة تشيركاسي في وسط أوكرانيا، نقلت امرأة إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح في هجوم بطائرة مسيرة، حسبما أعلن الحاكم العسكري للمنطقة إيهور تابوريتس، عبر تطبيق تليجرام.

وتعرضت مدينة كريفي ريه أيضا للقصف، مما أدى إلى إتلاف خطوط الكهرباء والغاز، بحسب الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك.

وأضاف ليساك، أنه تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 30 طائرة مسيرة من طراز "كاميكازي" خلال الليل، وأنه تم إسقاط ستة عشر منها.

وأصابت الصواريخ الروسية مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت السلطات المحلية، إن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.