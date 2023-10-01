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تقارير: رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر في أول زيارة خارجية

د ب أ
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 8:08 م

يزور رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، البلد الجار الجزائر في أول زيارة له خارج البلاد منذ استلامه منصبه في الثاني من أغسطس الماضي خلفا لنجلاء بودن.

وذكرت صحيفة "الصباح" ووسائل اعلام محلية أخرى اليوم الأحد، أن الحشاني سيزور الجزائر في الرابع من أكتوبر الجاري في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الـ22.

وسيكون الحشاني مرفوقا بوفد حكومي.

وتنظر اللجنة في مشاريع اقتصادية وتجارية والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

والجزائر حليف قوي لتونس ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية وتعاون وثيق في مجال الأمن.

ويواجه البلدان أزمة تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر الصحراء الجزائرية ومن ثم الحدود المشتركة بهدف الوصول إلى السواحل التونسية شرقا وعبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة.

وتواجه تونس ضغوطا أوروبية لمكافحة موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها.


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