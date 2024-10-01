لبنان يغلق مجاله الجوي في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت السلطات اللبنانية، بإغلاق المجال الجوي في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الإشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميية، في بيان: «نظرا إلى التطورات الإقليمية، سيتم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لساعتين على ان يتم التقييم لاحقا لإستئناف الرحلات».

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، قد أعلن غلق الأجواء العراقية تزامنًا مع الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

كما قررت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات سواء القادمة إليها أو المغادرة أو العابرة للمملكة .

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

وشدد على أن هذه العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن جيش الاحتلال، أن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن جميع المدنيين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.