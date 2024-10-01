توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن ما سماها ضربات قوية في الشرق الأوسط الليلة، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن جيش الاحتلال قوله إن القوات الجوية ستواصل تنفيذ ضربات قوية الليلة في أنحاء الشرق الأوسط.

وزعم جيش الاحتلال أنه لا يوجد أي مساس مس بجاهزية سلاح الجو بعد الهجوم الإيراني.

جاء ذلك في وقت تحدثت فيه الحرس الثوري الإيراني عن أنه استهدف ثلاثة قواعد عسكرية إسرائيلية في الهجوم الصاروخي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه بدأ ضرب أهداف عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.