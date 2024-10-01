مانشستر سيتي يهزم سلوفان براتيسلافا برباعية في دوري الأبطال

انتصر مانشستر سيتي الإنجليزي على مستضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في شكلها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

افتتح مانشستر سيتي النتيجة عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني مع الدقيقة 15، قبل أن يسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وأخيرًا سجل البديل الشاب جيمس ميكاتي رابع أهداف الضيوف في الدقيقة 74.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 4 بعد التعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي، فيما بقي سلوفان براتيسلافا بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من سيلتك الأسكتلندي في الجولة الأولى.