مسئول في حزب الله: الهجوم على مقر الموساد بتل أبيب ليس إلا البداية

نفى مسئول العلاقات الإعلامية بحزب الله اللبناني محمد عفيف، دخول قوات إسرائيلية إلى لبنان.

وحذر من أن الهجوم الذي نفذته عناصر حزب الله على مقر الموساد وقاعدة 8200 في وقت سابق الثلاثاء «ليس إلا البداية».

وقال عفيف، في تصريح مكتوب لوكالة «رويترز»: «لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين المقاومة وقوات الاحتلال».

وأضاف: «مقاتلو المقاومة مستعدون للمواجهة المباشرة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول ‏الأراضي اللبنانية، وإلحاق أكبر الخسائر فيها».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الإسرائيلي بضواحي تل أبيب، مستخدما صواريخ «فادي 4» للمرة الأولى.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «عناصره أطلقوا صليات صاروخية من نوع فادي 4، ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب».

وأشار إلى أن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات (خيبر)، وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو».