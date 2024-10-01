بعد فوز "حزب الحرية" اليميني الشعبوي في الانتخابات البرلمانية النمساوية، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبربوك بوقوف الأنظمة الديمقراطية معا في مواجهة النفوذ المتزايد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى هامش مؤتمر دول غرب البلقان، قالت بيربوك في برلين إنه عندما تفوز في قلب أوروبا أحزاب " تقوم بشكل متكرر في مثل هذا الموقف الخطير بالنسبة لنا في أوروبا، باستخدام حجج الرئيس الروسي في حملاتها الانتخابية"، فإن هذا الأمر يعني شيئا شديد الخصوصية.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "هذا يعني بشكل أكبر أن علينا كديمقراطيات أوروبية أن نقف معا بقوة".

من جانبه، استبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ، إمكانية تعاون حزبه مرة أخرى في ائتلاف مع زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي، هربرت كيكل.

وقال شالنبرج على هامش المؤتمر إن المستشار النمساوي كارل نيهامر (المنتمي أيضا إلى الحزب المحافظ) كان أوضح هذا الأمر على نحو جلي عشية الانتخابات، ونقل عن المستشار النمساوي قوله:"ما قلناه قبل الانتخابات، يسري بعد الانتخابات أيضًا" مؤكدا على أن الدخول في ائتلاف مع هربرت كيكل "غير وارد".