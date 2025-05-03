وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 145 مليار دولار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تسهم في تعزيز قدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد العمال بالسويس، اليوم السبت، أن تعزيز التنافسية للصناعة المصرية ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات غير البترولية.

وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية بلغت 42 مليار دولار، منها صادرات صناعية بحوالي 34 مليار دولار في عام 2024.

وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 145 مليار دولار، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن «الأمر يعكس التزام الوزارة بتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو المستدام للقطاع الصناعي المصري على مستوى العالم».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت الاحتفال الرسمي بعيد العمال، حيث يتضمن الاحتفال هذا العام كلمات رسمية تُلقى بحضور قيادات الدولة وممثلي النقابات العمالية.

كما يشهد تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال الاحتفال، يوجه فيها التحية إلى عمال مصر، ويستعرض أبرز جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتمكين العمال، باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة.