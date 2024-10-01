برلماني روسي: إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة إلى حرب كبيرة بغزوها لبنان

أشار عضو لجنة الأمن في مجلس "الدوما" الروسي أدلبي شخاغوشيف، إلى أن غزو إسرائيل بمباركة واشنطن للبنان، سيجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة ويحيي الهجمات الإرهابية على أراضيها.



وقال شخاغوشيف: "تقوم إسرائيل الآن بتنسيق عملية برية في لبنان مع واشنطن، وإذا تمت الموافقة على العملية، فإن الولايات المتحدة ستنقل الحرب إلى أراضيها على شكل هجمات إرهابية، كما كان الحال في بداية القرن"، مضيفا أن "التنسيق رسميا (مع واشنطن) هو بالنسبة إلى إسرائيل بمثابة تحرك سياسي ماكر لجر الولايات المتحدة لتضحي شريكا في العملية، وتنجر إلى حرب كبيرة".

هذا، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زياته للحدود الشمالية يوم الاثنين أن المرحلة القادمة ضد حزب الله اللبناني ستبدأ قريبا.

من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله عن الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.