فرنسا ترسل سفينة حربية إلى سواحل لبنان

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن إرسال سفينة حربية إلى سواحل لبنان بمثابة "إجراء احترازي".



وأكدت هيئة الأركان أن السفينة غادرت ميناء تولون في جنوب شرقي فرنسا، يوم الاثنين، لتتوجه إلى السواحل اللبنانية استعدادا لإجلاء المواطنين الفرنسيين من لبنان في حال الضرورة.



ويشار إلى أن السفينة الحاملة للمروحيات، التي توجهت إلى شرق المتوسط، ستصل إلى المنطقة بعد 5 أو 6 أيام، وعلى متنها مجموعة تكتيكية من القوات، قد تتولى مهام الإجلاء.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق "عملية محدودة" في جنوب لبنان ضد مواقع وعناصر "حزب الله"، وذلك بعد أشهر من القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله"، وسلسلة من الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل الأمين العام للجماعة حسن نصر الله والعديد من القياديين الآخرين فيها.