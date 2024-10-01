الحرس الثوري الإيراني: 90% من الصواريخ أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح

قال الحرس الثوري الإيراني إنّ 90% من الصواريخ أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

وأضاف في بيان، أنه استخدم صواريخ «فاتح» فرط الصوتية للمرة الأولى في الهجوم على إسرائيل، مشددًا على أن الهجوم على إسرائيل جاء في إطار الدفاع المشروع وبناء على القانون الدولي.

وأوضح الحرس الثوري أنه سيرد بشكل مدمر يجعل إسرائيل تندم في حال ارتكابه أي حماقة ضد إيران، وفق تعبيره.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.