خبراء بالأمم المتحدة يدعون إلى دفع تعويضات لأحفاد العبيد

دعا خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى دفع تعويضات لأحفاد ضحايا تجارة العبيد من أفريقيا.

وكتب الخبراء في تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، والذي تم نشره اليوم الأربعاء أن التعويضات ضرورية ويجب أن تشمل "التعويض المادي وإعادة التأهيل والرضا وضمان عدم التكرار"، مع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والخاص بكل دولة.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالأشخاص ذوي الأصول الأفريقية تعمل منذ عام 2002. وتعقد المجموعة جلسات استماع، كان آخرها في ديسمبر 2024 وأبريل 2025 وتصيغ توصيات من تلك الاجتماعات.

وذكرت المجموعة، على سبيل المثال، عضو الكونجرس الأمريكي باربرا لي، والتي تحدثت في جلسة استماع عن العواقب المؤلمة والخطيرة لسياسة تفوق العرق الأبيض.

وأشارت عضو الكونجرس إلى اتجاهات مقلقة في الولايات المتحدة تهدف إلى عكس التقدم في مكافحة العنصرية المنهجية.

واتهم محامي حقوق الإنسان روجر وارهام الولايات المتحدة بتجاهل القضية. وقال "إنه أكد أن التعويضات يجب أن تعالج العنصرية المنهجية المستمرة، وليس فقط الاستعباد التاريخي"، وفقا للتقرير.