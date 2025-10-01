مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، بقاعة مرايا في محافظة العُلا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الخليجية-السورية، والجهود الخليجية المبذولة لحشد الدعم الاقتصادي والتنموي لسوريا بما يضمن الرفاه للشعب السوري الشقيق، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.