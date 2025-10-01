 الإخبارية السورية: «واي بي جي» يستهدف بالمدفعية الجيش السوري في حلب - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 8:07 م القاهرة
الإخبارية السورية: «واي بي جي» يستهدف بالمدفعية الجيش السوري في حلب

الأناضول
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 7:59 م

أفادت قناة "الإخبارية السورية"، الأربعاء، باستهداف تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الجيش السوري بالمدفعية في محافظة حلب (شمال).

وذكرت القناة الحكومية، على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "قسد، تستهدف نقاط انتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين، شرقي حلب، بالمدفعية والطائرات الانتحارية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية حول ذلك الاستهداف، وما نتج عنه.

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تعرف بـ"قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم.

لكن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.​​​​​​​

