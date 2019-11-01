بارتي وبنتشيتش إلى نصف نهائي بطولة «الماسترز» للتنس

بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميًا نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في التنس، بفوزها الخميس على التشيكية بترا كفيتوفا السادسة 6-4 و6-2 في مدينة شينزين الصينية، ولحقت بها السويسرية بليندا بنتشيتش.

في المباراة الأولى، ضمنت بارتي التي ستنهي السنة في صدارة التصنيف العالمي، صدارة المجموعة الحمراء بعد فوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش السابعة وكفيتوفا وخسارتها أمام الهولندية كيكي برتنز العاشرة.

وحسمت بطلة رولان جاروس المباراة في ساعة و28 دقيقة لتلحق الخسارة الثالثة بالتشيكية.

وقالت بارتي «شعرت بأني نفذت جيدًا، عرفت أنه يتعين عليّ اللعب بشراسة، أنا متحمسة جدًا لفرصة اللعب مجددًا هنا».

وحاولت كفيتوفا، أكبر لاعبة مشاركة في البطولة، تغيير طريقة لعبها في المجموعة الثانية، وهاجمت على الشبكة لكن بارتي ردت بشكل مناسب وبلغت نصف النهائي في أول مشاركة لها.

وتابعت بارتي «أنا سعيدة جدًا من الطريقة التي تمكنت فيها من صد الكرات»، قبل أن تختم «أعتقد أنها حاولت أن تخاطر قليلًا، هذا الأمر صب في مصلحتي قليلًا».

وهذه المرة الثانية تواليًا، تخرج كفيتوفا، حاملة لقب 2011، دون أي فوز وذلك في مشاركتها السابعة في البطولة الختامية للموسم.

وعبرت كفيتوفا عن خيبتها بالقول «لم أتمكن من إيجاد الإيقاع المناسب».

وأضافت في إشارة إلى تفوق بارتي عليها «عندما وصلت الأمور إلى النقاط الحاسمة، كانت دائمًا تلعب أفضل مني».

وتلعب بارتي مع الفائزة في المباراة الجمعة ضمن المجموعة البنفسجية، بين الرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثانية.

وفي المباراة الثانية، تقدمت بنتشيتش 7-5 ثم 1-صفر قبل أن تعلن الهولندية كيكي برتنز انسحابها بسبب وعكة صحية.

وتلقت برتنز مساعدة طبية في الشوط الافتتاحي للمجموعة الثانية، وتبين أنها غير قادرة على إكمال المباراة لتعلن انسحابها، وباتت ثالث لاعبة تغادر البطولة بالانسحاب بعد الكندية بيانكا أندرييسكو التي انسحبت الأربعاء أمام بليشكوفا بداعي الإصابة واليابانية ناومي أوساكا.

بدأت برتنز المباراة بإيقاع مرتفع، ولكنها لم تكن قادرة على حسم المجموعة الأولى لصالحها عندما كانت ترسل في الشوط العاشر، فيما كسرت بنتشيتش إرسالها في الشوط الثاني عشر وحسمت المجموعة الأولى لصالحها.

ومع انسحاب برتنز في بداية المجموعة الثانية، حققت بنتشيتش فوزها الأول على منافستها خلال أربع مباريات جمعتهما.

وعلقت السويسرية على فوزها قائلة «أنا حقًا متأسفة لأجلها»، وتابعت «إنها نهاية موسم طويل، لذا الجميع متعب».

أما برتنز فقالت «لم أشعر بأني في حالة جيدة على الملعب، عانيت من مشاكل في معدتي، لم أكن أملك الحيوية اللازمة وكنت أشعر بالدوار».

وضربت بنتشيتش موعدًا السبت في الدور نصف النهائي مع حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا متصدرة المجموعة البنفسجية.

وعن مواجهتها مع سفيتولينا قالت بنتشيتش «أنا مرتاحة جدًا، سألعب وأكافح كالعادة، سفيتولينا هي إحدى اللاعبات التي يتناسب أداؤها مع أرضية الملعب هنا».