ميلان يحقق فوزه الأول مع «بيولي» على حساب سبال بالدوري الإيطالي

حقق ميلان أول فوز له في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، أمس الخميس، على حساب سبال 1 / صفر، في المباراة التي جمعتهما في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل الإسباني سوسو هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة لم يتمكن الألباني إيرتيت بيرتشا حارس مرمى سبال من التعامل معها.

وكان بيولي قاد ميلان في مباراتين أمام ليتشي وروما، حيث تعادل في الأولى 2 /2، وخسر الثانية 1 /2 ، لكنه تمكن من تحقيق الفوز للمرة الأولى مع الفريق في مباراة اليوم أمام سبال، منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب ماركو جيامباولو الذي تمت إقالته.

ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي الدقيقة الثالثة سدد البرازيلي باكيتا قوية من الجانب الأيسر لمرمى سبال، لكن الحارس الألباني لفريق سبال ايتريت بيريتشا تصدى للكرة ببراعة وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وكاد سامو كاستييخو أن يسجل الهدف الأول لميلان في الدقيقة 12، بعدما لعب الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز كرة عرضية أخطأ في تسديدها المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، لتصل إلى كاستييخو الذي سددها في عارضة سبال.

بعدها بدقيقة واحدة، سدد بياتيك كرة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت فوق عارضة الحارس بيريتشا.

وفي الدقيقة 29 سدد التركي هاكان شالنهاجلو كرة من الجهة اليمنى لمرمى سبال، لكن حارس مرمى الأخير أبعد الكرة مرة أخرى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين ميلان وسبال.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ثيو هيرنانديز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 47، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 63 سجل ميلان هدفه الأول في المباراة عن طريق الإسباني سوسو من ضربة حرة مباشرة لم يتمكن بيرتشا من التعامل معها.

وسدد هيرنانديز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن بيرتشا أمسك بالكرة منع بها شباك فريقه من الاهتزاز مرة أخرى في الدقيقة 72.

وأضاع باكيتا فرصة تسجيل الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 79، بعد أن راوغ مدافع سبال بمهارة، لكن بيرتشا تصدى بمهارة كبيرة لفرصة اللاعب البرازيلي.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز ميلان على سبال 1 / صفر.