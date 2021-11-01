 المغرب: عدم تجديد الجزائر الاتفاق بشأن أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي تأثيره ضئيل على نظام الكهرباء - بوابة الشروق
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المغرب: عدم تجديد الجزائر الاتفاق بشأن أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي تأثيره ضئيل على نظام الكهرباء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:50 ص

أفاد بيان مشترك لمكتب المغرب للهيدروكربورات والمعادن ومكتب المغرب للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء اليوم الأحد، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له، حاليا، سوى تأثره ضئيل على أداء نظام الكهرباء في المغرب.
وأضاف البيان أنه "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد كافة الجهات فى المغرب بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".
جدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة "سونطراك" بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر أراضي المغرب.

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