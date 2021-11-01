في ليلة 31 من أكتوبر، تحتفل عدة دول على مستوى العالم بعيد الهالوين، الذي أصبح يوما مخصصا للعائلات والشعوب للاحتفال بالأزياء التنكرية و"حلوى الهالوين" كما يطلق عليها.

و"حلوى الهالوين" هي عنصر أساسي وجديد نسبيًا في يوم الاحتفال، لكنها لم تصبح حاضرة على موائد الاحتفال إلا في الخمسينيات من القرن الماضي، إذا ما هي الأطعمة التي كان يحتفل بها الناس قبل ذلك؟

• تقاليد الطعام في أعياد الهالوين السابقة

يُعتقد أن الهالوين مشتق من العيد المسيحي الغربي المسمى بـ"عيد القديسين". وكانت الطريقة الشائعة للاحتفال هي التمثيل الإيمائي، حيث كانت فرق الممثلين الهواة تنتقل من منزل إلى آخر، وتؤدي عروضها مقابل الطعام والشراب، حسب "سي إن إن".

ويعتقد أن "هالوين" جاء إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين الأيرلنديين، حوالي منتصف القرن التاسع عشر، ومعهم عاداتهم وتقاليدهم.

في وقت مبكر، استمر الناس في تقليد عمره ألف عام في خبز "كعكات الروح"، وهي كعكات دائرية صغيرة تشبه بسكويت الغريبة. تم توزيع هذا الكعك على الأطفال والفقراء، الذين كانوا ينتقلون من باب إلى آخر ويطلبون الحلوى من أصحاب المنازل، وإذا لم يعط صاحب البيت أي حلوى للطفل، فإنه سيقوم بإلقاء خدعة أو سحر على صاحب المنزل أو على ممتلكاته.

• التفاح

في منتصف القرن التاسع عشر، اشتملت العديد من احتفالات الهالوين على ثمرات التفاح -كان حوض الاستحمام مملوءًا بالماء والتفاح- وكان الشباب يحاولون التقاط الثمرة بأسنانهم، يتنافس الشباب غير المتزوجين ليكونوا أول من يقضم تفاحة، مما يشير إلى أنهم من سيكون عليهم الدور في الزواج.

وأقامت بعض المناطق في الولايات المتحدة حفلات Snap Apple Night"، وهو تقليد محفوف بالمخاطر نسبيًا، حيث تم وضع تفاحة على أحد طرفي عصا أو سلسلة مع شمعة مضاءة مثبتة في الطرف الآخر، فيما يحاول المشاركون تناول قطعة من التفاح أثناء لف العصا في محاولة لتجنب لسعة الشمع الساخن.

وفي تقليد آخر للتفاح، كانت الشابات في احتفال الهالوين، تقشر التفاح وتلقي القشور على أكتافهن، على أمل أن تشكل القشور نمط الأحرف الأولى لزوجها في المستقبل.

• الذرة

ربما تكون حلوى الذرة واحدة من أقدم حلوى الهالوين التي لا تزال تؤكل حتى اليوم، ويعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر.

تم اختراع هذه الحلوى لأول مرة من قبل جورج ريننجر، صانع الحلوى في شركة Wunderle Candy Company في فيلادلفيا.

في عام 1900، بدأت شركة Goelitz Candy في تصنيعها بكميات كبيرة. صُممت حلوى الذرة لتبدو وكأنها علف دجاج، منذ ظهور الذرة الحلوة لأول مرة، كان حوالي نصف الأمريكيين يعملون في المزارع.

وبناء على ذلك، تم تصميم وجبة الهالوين الخفيفة المفضلة للجميع -أو الأقل تفضيلا- لتبدو وكأنها علف دجاج.

• الشيكولاته

وفي مطلع القرن العشرين، أصبحت حلوى الهالوين شائعة جدًا، حيث تم إنتاج أول شريط حلوى من قبل شركة "هيرشي بار" لأول مرة في عام 1900.

وكانت الشيكولاته، تُعتبر سابقًا عنصرًا فاخرًا نادرًا ما يستهلكها المواطن الأمريكي العادي، لكن مصنع شيكولاته هيرشي في ولاية بنسلفانيا سمح بإنتاج الشوكولاته بكميات كبيرة وبأسعار أرخص بكثير، وما تنافس شركات الشيكولاته على إنتاجها أصبحت أرخص وفي متناول الجميع، وكان ذلك في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.