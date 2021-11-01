 وزير النفط الكويتي: استراتيجية أوبك بلس الحالية كافية لتأمين احتياجات السوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير النفط الكويتي: استراتيجية أوبك بلس الحالية كافية لتأمين احتياجات السوق

الكويت - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:51 ص

أشاد وزير النفط وزير التعليم العالي الكويتي، محمد الفارس، اليوم الاثنين، باستراتيجية تحالف "أوبك بلس" بشأن زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، وفق خطة الزيادة التي تم التوافق عليها بصورة جماعية في شهر يوليو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول، في بيان، إن "استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض، وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق".

وأضاف أن هناك تحديات في الأسواق خصوصا في عام 2022 تبرر الاستمرار في الرفع المتدرج للإنتاج وفقا للاتفاق الذي يعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق.

وأكد أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين حول العالم.


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