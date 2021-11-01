وزير داخلية النمسا: بلادنا واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن النمسا هي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مجال الأمن يجب تطويره باستمرار.

وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الاثنين - إن تشكيل قوى الرد السريع الجديدة كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه وهي القوات عالية الكفاءة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن وحدة الشرطة السريعة المختصة بهجمات الإرهاب بدأت عملها في جميع أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضي وحققت نجاحًا واسعًا وعززت من القدرات الأمنية.

يشار إلى النمسا تحيي، غدًا الثلاثاء، الذكرى الأولى لضحايا هجوم فيينا الإرهابي والذي تسبب في إعادة تشكيل الخطط وتغيير القيادات الأمنية في البلاد.