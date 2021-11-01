 وزير داخلية النمسا: بلادنا واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 10:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

وزير داخلية النمسا: بلادنا واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:28 م

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن النمسا هي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مجال الأمن يجب تطويره باستمرار.

وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الاثنين - إن تشكيل قوى الرد السريع الجديدة كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه وهي القوات عالية الكفاءة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن وحدة الشرطة السريعة المختصة بهجمات الإرهاب بدأت عملها في جميع أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضي وحققت نجاحًا واسعًا وعززت من القدرات الأمنية.
يشار إلى النمسا تحيي، غدًا الثلاثاء، الذكرى الأولى لضحايا هجوم فيينا الإرهابي والذي تسبب في إعادة تشكيل الخطط وتغيير القيادات الأمنية في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك