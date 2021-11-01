 ماكرون يصل إلى مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو - بوابة الشروق
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ماكرون يصل إلى مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو

د ب ا
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 3:05 م

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (كوب 26)، والذي سيعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو في اسكتلندا.

وذكرت قناة "بي.إف.إم." الإخبارية الفرنسية اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بويس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كانا في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله مقر انعقاد القمة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي كلمة قصيرة في تمام الساعة 3:15 مساء (حسب التوقيت المحلي لباريس)، حول عمل فرنسا ضد الاحتباس الحراري، وفقا لقناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم .

 


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